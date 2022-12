© ifs

"Mit unseren inhaltlichen Schwerpunkten der ‚Masterclass Entertainment‘ wie Storytelling oder Formatentwicklung reagieren wir auf den aktuellen Bedarf, unser Kreativhandwerk im Kontext neuer Distributionsmöglichkeiten zu begreifen und Lust zu machen auf die damit verbundenen Chancen kreativer Innovation", so Jennifer Mival, ifs-Professorin für Entertainment Producing.: "Umso mehr freut es mich, in Prime Video einen Branchenpartner an unserer Seite zu haben, der kreative Innovation in den Mittelpunkt stellt und mit preisgekrönten Formaten wie 'LOL' zeigt, was innovatives Entertainment so kann - egal auf welcher Plattform."

Über einen Zeitraum von sechs Monaten bietet die Masterclass Entertainment berufsbegleitendes Intensivtraining für kreative Führungsaufgaben im non-fiktionalen Entertainment. Im Fokus dieser Weiterbildung stehen die Themengebiete Storytelling, Formatentwicklung und Creative Leadership. Darüber hinaus sollen auch die Vernetzung der Teilnehmenden untereinander und mit der Branche gefördert werden. Die drei jeweils dreitägigen Präsenzmodule an der ifs werden durch Online-Sessions zu Fachthemen und Genre-Trends ergänzt.

"Prime Video, Amazon Studios und die ifs teilen das Ziel, die Ausbildung kreativer Persönlichkeiten in Film und Fernsehen zu stärken. Die Masterclass Entertainment ist eine großartige Initiative, um Kreativnachwuchs mit den theoretischen Grundlagen und den praktischen Anwendungsbeispielen zu unterstützen, die ihm eine erfolgreiche Karriere im non-fiktionalen Entertainment ermöglicht", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals, Amazon Studios. Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW und Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der ifs, betont: "Die Partnerschaft mit Prime Video ist eine weitere Verstärkung für die ifs und den Produktionsstandort Nordrhein-Westfalen. Sie bestätigt uns, dass wir mit unserem branchennahen Weiterbildungsangebot auf dem richtigen Weg sind."