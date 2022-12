am 09.12.2022 - 12:42 Uhr

Philipp Isterewicz wird neuer Anchor-Moderator der Nachrichten im "Sat.1-Frühstücksfernsehen". Der 30-Jährige tritt die Nachfolge von Max Oppel an, der jüngst nach fünf Jahren seinen Abschied von der Sendung angekündigt hatte. Isterewicz wird erstmals am 27. Dezember im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zu sehen sein und sich fortan mit Ina Dietz und Jule Gölsdorf abwechseln.

Schon seit einigen Monaten steht Philipp Isterewicz für das Regionalfenster "Sat.1 NRW" vor der Kamera. Der Sendung wird er ebenso erhalten bleiben wie dem öffentlich-rechtlichen Radiosender 1Live, für den er seit Jahren moderiert.

"Mit dem Job geht für mich ein Traum in Erfüllung", sagt Isterewicz. "Schon als Kind habe ich das 'FFS' geguckt und als Newsjunkie darf ich jetzt auch die Zuschauer mit den neuesten Informationen morgens versorgen. An den Nachrichten im 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' mag ich vor allem, dass sie seriös und gleichzeitig modern präsentiert werden. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und vor allem auf das unglaublich sympathische Team in Berlin. Gleichzeitig schlägt mein Herz für NRW weiter und ich bleibe für das Sat.1-NRW-Magazin im Einsatz und natürlich für Radio 1Live."