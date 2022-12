Die Deutsche Telekom verpflichtet Verona Pooth für eine neue Talkshow, deren Titel sehr an die Band ihres Ex-Manns Dieter Bohlen erinnert: "More than Talking" nennt sich das Format, bei dem Pooth einem "Bild"-Bericht zufolge auch als Produzentin und Drehbuchschreiberin mit an Bord ist.

"Ich treffe gerne spannende Menschen, von denen man etwas lernen kann und die ihr Herz öffnen", so Pooth gegenüber "Bild". "Ich tauche ein in ihre Gefühlswelt. Der besondere Ort, an dem wir uns treffen, hat immer mit dem Leben meines Gastes zu tun." Gast ihrer ersten Sendung ist die frühere Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick, in der zweiten Folge soll - passend zum Sendetitel - Thomas Anders mit dabei sein.

Für Verona Pooth ist es ein Talk-Comeback, immerhin stand sie schon in den 90er Jahren als Moderatorin der RTLzwei-Show "Peep!" vor der Kamera. Später folgte ihre Late-Night-Show "Veronas Welt", die sie bei RTL präsentierte. Wann genau "More than Talking" bei Magenta TV ausgestrahlt werden soll, ist noch nicht bekannt.