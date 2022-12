2023 übernimmt der SWR den ARD-Vorsitz, den aktuell interimsmäßig Tom Buhrow vom WDR inne hat. Ab dann gibt es auch ein neues Leitungsteam für die ARD-Kommunikation. Nun wurde bekannt, dass dieses mit zwei durchaus bekannten ARD-Gesichtern besetzt wird. So wird Stefanie Germann (Bildmitte), zuletzt als Planerin, sendungsverantwortliche Redakteurin und Moderatorin für "SWR Aktuell" aktiv, neue ARD-Sprecherin. Ebenfalls für die ARD sprechen soll in dem zweijährigen Vorsitz für die ARD Volker Schwenck, der langjährige ARD-Reporter, der zuletzt als Korrespondent im Hauptstadtstudio Berlin tätig war. Zuvor berichtete er schon als Studioleiter aus Genf und Kairo.

Geleitet werden soll die ARD Kommunikation von Hannah Basten, der bisherigen SWR-Sprecherin. Neue Unternehmenssprecherin des SWR wird in diesem Zuge dann Stefanie Zenke, die den SWR deshalb gut kennt, weil sie derzeit noch in der Presseabteilung für den Onlineauftritt, Social Media und die interne Kommunikation zuständig ist. Vor ihrer Zeit beim SWR arbeitete Zenke in der Gemeinschaftsredaktion der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.



Neuer ARD-Vorsitzender wird in rund drei Wochen Kai Gniffke, der Intendant des SWR. Das hat die Hauptversammlung der ARD-Rundfunkanstalten am 14. September 2022 beschlossen. Damals erklärte Gniffke: "Unser Auftrag ist es, allen Menschen in Deutschland ein umfassendes Medienangebot zu machen, das sie interessiert und im persönlichen Alltag relevant ist. Mit guter journalistischer Arbeit müssen wir für das Vertrauen der Menschen kämpfen."

Auch Gniffke hat journalistischen Hintergrund: Bis 2019 verantwortete er als Erster Chefredakteur ARD-aktuell unter anderem die "Tagesschau", "Tagesthemen" und tagesschau.de.