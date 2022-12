Über Jahrzehnte hinweg war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" donnerstags bei RTL zu sehen ist. Für die neuen Folgen des Serien-Klassikers, der fortan in Spielfilmlänge daherkommen wird, hat sich der Privatsender jedoch für einen neuen Sendeplatz entschieden.

Wie RTL bestätigte, werden die drei neuen Folgen ab dem 10. Januar jeweils dienstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Schon seit einigen Wochen stehen die Filme mit Erdoğan Atalay und Pia Stutzenstein als ungleiches Polizeikommissar-Duo Semir Gerkhan und Vicky Reisinger beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit. Produziert werden auch die neuen "Cobra 11"-Folgen von Action Concept - ob es auch darüber hinaus weitergehen wird, dürfte nicht zuletzt vom Erfolg der linearen Ausstrahlung abhängen. Zuletzt war "Cobra 11" vor über einem Jahr bei RTL zu sehen.

Neben "Alarm für Cobra 11" hat RTL nun außerdem angekündigt, zu Jahresbeginn auch die neue Krimireihe "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi" am Dienstagabend anzusiedeln - womit man zumindest der Vielzahl an ähnlich gelagerten öffentlich-rechtlichen Krimis aus dem Weg gehen wird. MadeFor hat zunächst zwei Filme nach den Romanvorlagen von Sven Koch mit dem Hendrik Duryn in der Hauptrolle produziert. Er verkörpert den Mordermittler Tjark Wolf, der an der Seite von Pia-Micaela Barucki, ("Der König von Palma") düstere Mordfälle an der Nordseeküste aufklären soll. Ausgestrahlt werden die beiden 90-Minüter am 14. und 21. Februar jeweils um 20:15 Uhr.

Und auch darüber hinaus wird der Dienstagabend bei RTL vorerst der deutschen Fiction vorbehalten sein. Dort will der Sender auch "Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi" von ConradFilm und Bavaria Ficion sowie die beiden Thriller "Auris - Der Fall Hegel" und "Auris - Die Frequenz des Todes", produziert von Ziegler Film, zeigen. "Auris" feiert basiert auf den Buchvorlagen des Bestsellerautors Vincent Kliesch nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Bei RTL+ ist "Auris" schon ab sofort verfügbar (DWDL.de berichtete).