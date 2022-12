am 14.12.2022 - 13:49 Uhr

Iris Ostermaier wird Global Chief Financial Officer (CFO) bei der neu gegründeten RTL AdAlliance. Wie das Unternehmen bestätigte, wird sie die Aufgabe zum 9. Januar 2023 übernehmen wird an CEO Stéphane Coruble berichten. Nach Stationen unter anderem bei Home Shopping Europe, ProSiebenmSat.1 und 1-2-3.tv war Ostermaier zuletzt CFO bei der Produktionsfirma Bavaria Film. Dort trat mit Julia Reuter übrigens eine ehemalige RTL-Managerin ihre Nachfolge an (DWDL.de berichtete).

"Mit der Ernennung von Iris Ostermaier zur CFO von RTL AdAlliance gehen wir den nächsten Schritt zur weiteren Stärkung des Top-Management-Teams unseres neu gegründeten Unternehmens", sagte Stéphane Coruble. "Iris Ostermaier wird den Transformationsprozess beim Aufbau von RTL AdAlliance unterstützen, ich wünsche ihr viel Erfolg in ihrer neuen Rolle. Unser motiviertes Management-Team wird weiterhin mit Begeisterung die Strategie von RTL AdAlliance umsetzen, um Vertrauen bei den Kunden aufzubauen und dabei alle wirtschaftlichen Aspekte der Unternehmensführung zu berücksichtigen."

Oliver Vesper, Chief Digital Officer und stellvertretender CEO von RTL AdAlliance, ergänze: "Mit ihrer großen Erfahrung wird Iris Ostermaier eine große Bereicherung für RTL AdAlliance sein. Unser gemeinsames Ziel ist, der europäische Champion für die Vermarktung sowie den Verkauf von technologischen Werbelösungen zu werden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr."

Die RTL AdAlliance wurde durch den Zusammenschluss von RTL AdConnect, G+J iMS und dem Vermarktungsgeschäft von Smartclip gegründet. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, Vermarktungskompetenz international zu bündeln und die nationalen Kompetenzen der Werbevermarkter vor Ort zu ergänzen.