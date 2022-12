am 14.12.2022 - 16:19 Uhr

Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl sind im Februar in einer neuen ARD-Serie zu sehen. "Tage, die es nicht gibt", so der Titel, wird ab dem 12. Februar zuerst in der ARD-Mediathek zum Abruf stehen. Ab dem 14. Februar erfolgt dann auch die lineare Ausstrahlung im Ersten. Die Folgen laufen jeweils dienstags um 20:15 Uhr, zum Start zeigt der Sender einen Doppelpack.

Die von MR Film produzierte Serie handelt von vier engen Jugendfreundinnen, die erleben, wie die Vergangenheit ihrer gemeinsamen Schulzeit wiederauflebt und so ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird. Die ARD verspricht "eine leidenschaftliche Geschichte von Freundschaft und Geheimnissen".

An der Seite der vier Schauspielerinnen sind unter anderem Sissy Höfferer, Andreas Lust, Rick Kavanian, Jutta Speidel, Wanja Mues, Stefan Pohl, Tobias Resch und Harald Krassnitzer sowie der Newcomer Etienne Halsdorf zu sehen. Inszeniert wurden die acht Episoden von Anna-Katharina Maier und Mirjam Unger nach Drehbüchern von Mischa Zickler ("Vorstadtweiber", "Walking on Sunshine").

In Österreich war "Tage, die es nie gab" kürzlich bereits zu sehen. Den Auftakt verfolgten über eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer im ORF, beim jungen Publikum lagen die Marktanteile bei teils mehr als 20 Prozent.