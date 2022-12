Boris Becker wird Sat.1 das erste Interview nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis geben. Das hat der Privatsender am Freitagmorgen bestätigt. Zuletzt hatte es bereits Spekulationen darüber gegeben, wonach Moderator Steven Gätjen Medienberichten zufolge in der Nähe des Gefängnisses gesichtet wurde, in dem Becker über ein halbes Jahr verbrachte.

Zu sehen geben wird es das "Sat.1 Spezial. Boris Becker" bereits am kommenden Dienstag um 20:15 Uhr. Nach Angaben des Senders handelt es sich dabei um das "weltweit einzige Interview mit Boris Becker" - entsprechend teuer dürfte sich der frühere Weltklasse-Tennisspieler das Gespräch bezahlen lassen. Wegen des mutmaßlich weltweit großen Interesse wird Sat.1 das Interview in deutscher und englischer Sprache führen. Als Ansprechpartner für internationale Sender, die das Interview ausstrahlen wollen, dient der Weltvertrieb von Red Arrow Studios International.

© Sat.1 Juliane Eßling

Im Anschluss an das "Sat.1 Spezial" wird es außerdem zwei Dokumentationen zu sehen geben: So zeigt Sat.1 im weiteren Verlauf des Dienstagabends zunächst das "akte. Spezial: Boris Becker - Vom Helden zum Häftling", ehe "Boris Becker - Der Spieler" folgt. Zu einem späteren Zeitpunkt will Apple TV Doku noch eine Langzeitdokumentation über Becker ausstrahlen. Erste Ausschnitte daraus waren in dieser Woche bereits zu sehen.