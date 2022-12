An wen verkauft der amerikanische Konzern Comcast sein deutsches Pay-TV-Geschäft? Vor einer Woche berichtete DWDL.de, dass die Gespräche dazu auf die Zielgerade eingebogen sind. So besteht also die Möglichkeit, dass Comcast noch vor Jahreswechsel einen Schlussstrich in Sachen Sky Deutschland ziehen kann. Als wahrscheinlich gilt, dass Ralph Dommermuth, Gründer und Mehrheitsaktionär von United Internet, nach einem Verkauf mit seinen Unternehmungen zum künftigen Gesellschafterkreis des deutschen Pay-TV-Unternehmens gehören wird.

Dass Comcast am Ende auch nur annähernd so viel Geld für Sky Deutschland erlösen wird, haben Insider jedoch schnell als unwahrscheinlich eingeschätzt.