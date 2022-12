Von großen Synergien mit seinen Food-Zeitschriften wie "Meine Familie & ich", "Lust auf Genuss" oder "Lisa Kochen & Backen" hatte das Verlagshaus Burda geträumt, als es 2007 beim Kölner TV-Sender BonGusto einstieg, 2009 die Mehrheit erwarb und ihn 2015 schließlich nach München holte. Doch irgendwie blieb der Pay-TV-Kanal immer ein Solitär im Portfolio von Burda Studios und dümpelte die letzten Jahre ohne große Beachtung vor sich hin. Rund 1,5 Millionen Haushalte können ihn derzeit über die Kabel- und IPTV-Netze von Magenta TV, 1&1, M7 Group, UPC und A1 Telekom Austria empfangen. Sie bekommen zusammengekaufte Lizenzprogramme und immer weniger Eigenproduktionen zu sehen.

"Es ist absehbar, dass es mit einer reinen Ausrichtung auf lineares Pay-TV in Zukunft schwieriger wird", sagt Jörg Schütte, der den Sender einst 2004 gegründet und bis 2015 als Geschäftsführer geleitet hatte. Der Kölner TV-Unternehmer, der die Special-Interest-Sender Marco Polo TV und Auto Motor und Sport Channel betreibt, war bei BonGusto zuletzt nur noch stiller Minderheitsgesellschafter mit 16,5 Prozent der Anteile. Als er bei Burda anklingen ließ, dass er sich eine Rückübernahme vorstellen könnte, war der Verlag schnell interessiert. "Ich bin immer noch überzeugt von dieser Idee, die ja auch ein spannendes Themenfeld für den Werbemarkt ist", so Schütte im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Nach wie vor gibt es im deutschsprachigen Raum keinen anderen reinen Food-Sender."

Vom 1. Januar an nimmt Schütte den Kochlöffel also wieder selbst in die Hand und holt BonGusto zurück nach Köln. Die Übernahme erfolgt in Form eines Asset-Deals: Schütte kauft Burda nicht die Betreibergesellschaft tv.gusto GmbH ab, sondern lediglich die Marke und das Programmvermögen von BonGusto. Dafür benutzt er seine Vorratsgesellschaft Passion TV GmbH, die einst den kurzlebigen Doku-Kanal Collection betrieb. Über den Kaufpreis schweigen die Parteien. Da eine Sendelizenz nicht verkauft werden kann, musste sie neu beantragt werden. Die Urkunde von der Landesanstalt für Medien NRW ist dem Vernehmen nach in den nächsten Tagen zu erwarten.

Schütte will die Eigenproduktionen Schritt für Schritt wieder hochfahren und den thematischen Schwerpunkt des Senders auf vegetarische Küche und nachhaltigen Genuss legen. Bis 2024 soll so eine klare Positionierung entstehen, "ein spannendes Angebot für alle, ohne dass wir missionieren wollen". Um kostengünstig an eigene Inhalte aus verschiedenen Ländern zu kommen, baut er ein "internationales Food-Korrespondenten-Netzwerk" auf, das regelmäßig kurze Beiträge zuliefern soll. Das künftige Geschäftsmodell liegt für Schütte nicht mehr allein im linearen Pay-TV – wo Plattformpartner zwar immer noch gutes Geld für exklusive Inhalte zahlen, aber kein Wachstum mehr zu erwarten ist. Das Zauberwort heißt stattdessen "Inhalteplattform": Neben dem Ausspielweg Pay-TV sind kostenpflichtiges Video-on-Demand, aber auch rein werbefinanzierte Videoangebote auf YouTube und der BonGusto-Website geplant.

Schütte folgt damit seinem erprobten Playbook, nach dem er bereits die Sendermarken Auto Motor und Sport Channel sowie Marco Polo TV diversifiziert hat – quer durch Free und Pay, linear wie nonlinear. Am Joint Venture mit der Motor Presse Stuttgart hält er 49 Prozent; Marco Polo TV hat er voriges Jahr komplett vom Reiseverlag MairDumont übernommen und nutzt dessen Marke seither in Lizenz. Alle drei Sender werden von Goldbach Germany vermarktet. Postproduktion, Sendeablaufplanung und Werbedisposition besorgt Schütte mit seiner eigenen Servicefirma Carus Media.