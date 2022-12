Alle Jahre wieder sehen sich Millionen Menschen an Silvester den Sketch-Klassiker "Dinner for One oder Der 90. Geburtstag" an. Da liegt es fast schon nahe, dem Publikum mehr davon zu geben - in Form einer Serie. Eine solche hat die UFA gerade erst angekündigt (DWDL.de berichtete). Und auch wenn der Dreh erst Ende kommenden Jahres beginnen soll, so steht schon jetzt einer der Hauptdarsteller fest.

Wie die UFA gegenüber DWDL.de bestätigte, wird Moritz Bleibtreu in "Dinner for Five" die Rolle des Mr. Pommeroy übernehmen. Damit kommt es zur erneuten Zusammenarbeit zwischen Bleibtreu und dem Produzenten Tommy Wosch, der hinter dem geplanten Prequel steht. Schon an der RTL+-Serie "Faking Hitler" waren die beiden beteiligt. Bleibtreu hatte in der Miniserie Hitler-Tagebuch-Fälscher Konrad Kujau.

In diesem Jahr war "Faking Hitler" als "Beste Drama-Serie" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden, Hauptdarsteller Moritz Bleibtreu erhielt zudem den Preis als bester Schauspieler. Nun also "Dinner for One". Die geplante Serie will unter anderem der Frage nachgehen, wer die Herren von Schneider, Pommeroy, Sir Toby und Winterbottom eigentlich sind und wieso sie nicht zum Geburtstag von Miss Sophie kommen. Die übrigen Herren sollen laut "Bild" übrigens von Daniel Donskoy, Teddy Teclebrhan und David Schütter verkörpert werden. Die Rolle der Miss Sophie spielt Nora Tschirner und Jannins Niewöhner soll als junger Butler James zu sehen sein.

In sechs Episoden soll erzählt werden, wie fünf unterschiedliche Männer um die Hand der zur der Zeit 38 Jahre alten Miss Sophie kämpfen. "Dinner for Five" basiert auf dem Buch "Dinner for Five - Killer for One".