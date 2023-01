Tor 1? Tor 2? Tor 3? Oder doch ein Umschlag? In welchem Tor versteckt sich ein schöner Gewinn, in welchem der Zonk? Und kann man den Ratschlägen von Showmaster Jörg Draeger trauen? Die Spielshow "Geh aufs Ganze" ist seit Ende 2021 zurück und läuft seitdem als Primetimeshow in Sat.1. Der Privatsender hat in "Bild" nun bestätigt, dass auch 2023 neue Folgen produziert werden sollen – das wäre dann die dritte Staffel seit der Pause.

Sowohl 2021 als auch 2022 liefen je drei Folgen gegen Jahresende. 2022 reichte es allerdings nur für Quoten zwischen rund sieben und acht Prozent – deutlich weniger als noch ein Jahr zuvor, als die Debütfolge – sicherlich auch dem Neugiereffekt geschuldet – gar auf 17 Prozent kam. Weitere Details zu den neuen Folgen, für die wieder UFA Show & Factual verantwortlich zeichnet, gibt es noch nicht.



Entstanden war die Idee einer Neuauflage, in der auch Daniel Boschmann als Moderator zu sehen ist, im Sommer 2021, als Jörg Draeger bei "Promi Big Brother" teilnahm und mit dem Studiopublikum kurze "Geh aufs Ganze"-Runden spielte. Bei der Spielshow handelt es sich um eine Adaption der US-Sendung "Let's Make a Deal".

"Geh aufs Ganze" ist übrigens nicht die einzige Show, die zuletzt ein Fernsehcomeback gefeiert hat. RTL hat etwa "Der Preis ist heiß" zurückgebracht, Sat.1 hat "Mein Mann kann" wiederbelebt und plant mit neuen Folgen von "Die perfekte Minute". Obendrein arbeitet der Sender an Primetime-Shows von "Jeopardy", "Pyramide" und dem nun "Dating Game" heißenden "Herzblatt". Bei RTLzwei steht noch in diesem Monat eine Rückkehr von "Glücksrad" ein, jener Spielshow, die einst wie auch "Geh aufs Ganze" den Sat.1-Vorabend bespielte.