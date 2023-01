Rund 72 Minuten hat der ITV-Journalist Tom Bradby mit Prinz Harry im Zusammenhang mit der Veröffentlichung seiner Autobiografie "Reserve" gesprochen, in der er unter anderem über körperliche Angriffe, Kokainkonsum und sein erstes Mal schreibt und erneut Vorwürfe gegen das britische Königshaus erhebt. Im Interview werde er zudem "nie zuvor gehörte Details über den Tod seiner Mutter Diana" preisgeben, heißt es im Vorfeld. Die Erstausstrahlung in Großbritannien findet bei ITV am kommenden Sonntag um 22 Uhr deutscher Zeit statt.

Die deutschen Auswertungsrechte hat sich exklusiv RTL Deutschland gesichert und macht davon am Tag danach auch umfangreich Gebrauch. In voller Länge wird das Interview in deutscher Übersetzung am Montag, 9. Januar ab 17 Uhr in einem "Exclusiv Spezial: Harry - Das Interview" zu sehen sein. Eingeordnet wird das Gespräch von Moderatorin Frauke Ludowig und RTL-Adelsexperte Michael Begasse. Um 20:15 Uhr gibt's das Interview dann am gleichen Abend zudem bei ntv sowie bei Vox ab 23:15 Uhr im Rahmen eines "Prominent Spezial" zu sehen. Auf RTL+ ist das Gespräch im Anschluss der Ausstrahlung auch in der englischsprachigen Originalversion abrufbar.

Martin Gradl, der bei RTL News als "Chefredakteur Leben & Leute" fungiert, sagt dazu: "Nach dem Rechteerwerb des CBS-Interviews von Oprah Winfrey mit Harry und Meghan freuen wir uns, dass wir erneut ein exklusives Gespräch gewinnen konnten. Wir liefern somit auf unseren Sendern und Plattformen stetig starke Highlights aus der Welt der Royal Family – und dieses Gespräch hat es in sich!"