Mit Jörg Kachelmann und Sebastian Fitzek haben Ende 2022 gleich zwei Moderatoren der MDR-Talkshow "Riverboat" aufgehört. Nun bekommt Kim Fisher, die schon seit 2014 ununterbrochen durch die freitägiche Talkrunde führt, gleich drei männliche Moderatoren an die Seite gestellt. Sie wechseln sich jeweils ab. Die Namen lassen dabei aufhorchen. Denn mit Klaus Brinkbäumer übernimmt künftig der aktuelle MDR-Programmdirektor selbst das Zepter und stellt Fragen.

Bevor er zum MDR nach Leipzig kam, war der heute 55-Jährige Reporter, Amerika-Korrespondent und Chefredakteur des "Spiegel" sowie Podcast-Moderator, Kolumnist, Filmemacher. Im "Riverboat" erhoffe er sich nun "so lustige wie tiefreichende, also hoffentlich intelligente Gespräche". Brinkbäumer wird direkt ab dem 20. Januar in der Sendung zu sehen sein.



Obendrein führen künftig auch Matze Knop und Wolfgang Lippert durch den MDR-Talk. Wolfgang Lippert, 70, moderiert im MDR unter anderem auch "Damals war’s" – und ist immer noch als damaliger "Wetten, dass..?"-Moderator bekannt. Knop ist Komiker, war 2022 schon Gast-Moderator und sagt: "Es ist mir eine große Ehre, dass ich die Sendung 'Riverboat' in Zukunft als einer der neuen Moderatoren co-moderieren darf, weil ich finde, dass es eine der sympathischsten und empathischsten Sendungen im deutschen Fernsehen ist. Und eine mit Qualität und Herz. Immer wenn ich dort zu Gast war, habe ich mich sauwohl gefühlt." Knop ist in der letzten Januar-Sendung zu sehen, Lippert erstmals Anfang Februar.

Und noch etwas ändert sich. Fortan sendet das "Riverboat" wieder ausschließlich aus Leipzig. Das kommt daher, weil der RBB nach nur einem Jahr aus einer Kooperation wieder ausgestiegen ist. 2022 kamen einige Ausgaben des Talks aus Berlin.