Der in Deutschland noch recht junge Streamingdienst Paramount+ hat für Ende Januar den Start eines neuen Nackt-Dating-Formats in Aussicht gestellt. "Dating Naked" soll ab 31. Januar mit wöchentlich einer Folge veröffentlicht werden. Produziert wurden die Episoden von Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions. In dem Neustart sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur ihre Hüllen fallen lassen.

Die zwei "Dater" Lena Goldstein und Fabio De Pasquale, beide bekannt aus verschiedenen Reality-Produktionen, wollen insbesondere auch ihr "Wahres Ich" preisgeben, wie es in einer Sendungsbeschreibung heißt. Sie würden ja schließlich jemanden finden wollen, der sie so akzeptiert, wie sie sind. So sollen die beiden in dem TV-Format "dutzenden Singles" begegnen und diese näher kennenlernen. Auch von "zahlreichen Verlockungen" ist die Rede, gemeint ist dabei das Auftauchen von weiteren Realitysternchen, die aus "Ex on the Beach", "Are you the One" oder "Love Island" bekannt sind: William, Dennys, Jan oder Jacqueline etwa.

Am Ende einer jeden Folge stehen die Verehrerinnen und Verehrer von Lena/Fabio vor der Wahl: Wollen sie die Connection vertiefen oder das Resort mit einem Preisgeld in unbekannter Höhe verlassen?

Host von "Dating Naked" wird indes eine ehemalige "Bachelor"-Kandidatin: Meike Emonts, die danach auch in "Bachelor in Paradise" und "Prominent getrennt" auftauchte und somit selbst reichlich Erfahrung im Realitybusiness hat. Im Original kommt die Sendung übrigens aus den USA, wo sie seit Kürzerem ebenfalls von Paramount umgesetzt wird.