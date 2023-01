Seit Jahren schon ist die Kochshow "The Taste" für Sat.1 ein schöner Erfolg. Nachdem die vorletzte Staffel auf knapp zehn Prozent Marktanteil bei den Umworbenen im Schnitt kam, nahm die jüngste Runde sogar die Elf-Prozent-Marke ins Visier, blieb aber knapp darunter. Für 2023 hatte Sat.1 daher einen Ableger des Formats angekündigt, der nun Anfang Februar und ebenfalls am Mittwochabend gestartet: "The Sweet Taste".

Egal ob als Profi oder als Hobby, Menschen können hier zeigen, was sie aus Eiern, Zucker, Sahne, Quark und anderen verführerischen Zutaten zaubern können. Eine Jury kostet die Kreationen – natürlich wieder "blind". Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Alex Kumptner wählen sich dann die besten Talente in ihr Team – wer am Ende gewinnt, ist um 25.000 Euro reicher.



Auch "The Sweet Taste" ist eine Produktion von Red Seven Entertainment – und läuft im linearen Programm erstmals am 22. Februar. Der Umfang der ersten Staffel fällt noch eher gering aus. Bestand eine "The Taste"-Staffel in den zurückliegenden Jahren stets aus neun Episoden, wurden vom Spin-Off erst einmal drei Stück in Auftrag gegeben.

Den Sendetermin hat Sat.1 übrigens wohl auch deshalb gewählt, weil es in den Wochen zuvor mittwochs ebenfalls um Süßes geht. Aktuell lst mittwochs um 20:15 Uhr eine frische Staffel des "großen Promibackens" zu sehen. Gestartet ist diese mit etwas mehr als zehn Prozent Zielgruppen-Marktanteil und somit eindeutig oberhalb des Senderschnitts.



Bei der für 2023 geplanten "The Taste"-Staffel wird indes Frank Rosin eine Pause einlegen. Als Gründe dafür wurden Zeitprobleme genannt. Rosin hat noch weitere Formate im deutschen Fernsehen, unter anderem geht er im Kabel-Eins-Programm bald auf Roadtour.