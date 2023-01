"Below Deck", "The Real Housewives of Orange County" und "The Real Housewives of New York" – so schnell lässt sich mittlerweile das komplette Angebot von Peacock in Deutschland aufzählen. Schon zum Jahreswechsel hatte NBC Universal den Umfang seines deutschen Streamingdienstes, der exklusiv bei Sky beheimatet ist, radikal ausgedünnt. Damals waren immerhin noch an die 40 Formate übrig geblieben, neben Reality-Stoffen auch vereinzelte True-Crime-Inhalte. Mit dem Beginn dieser Woche wurde nochmals radikal gekürzt. Gegenüber DWDL.de bestätigte Sky, dass nun noch nur drei Peacock-gebrandtete Titel auf der Plattform verfügbar seien. In einem Statement von Sky Deutschland heißt es: "Weitere Titel sind erst einmal nicht geplant."

Peacock war indes Ende Januar 2022 in Deutschland an den Start gegangen - damals wurden Sky-Kundinnen und -Kunden "Weltklasse-Inhalte von NBC Universal" versprochen, verfügbar ohne Aufpreis. Neben Filmen (u.a. "Out of Sight", "Snow White and the Huntsman" oder "Van Helsing") war auch ein Serienkatalog von NBC mit unter anderem "Dr. House", "30 Rock" oder "The Office" verfügbar. Darüber hinaus ausgewählte Peacock-Eigenproduktionen wie "The Girl in the Woods", "MacGruber", "Joe vs. Carole", "Bel-Air" und "The Resort". All das ist inzwischen verschwunden. Wie Sky Anfang Januar zu DWDL.de sagte, habe man sich "an den Wünschen der Kunden orientiert" und das Content-Portfolio angepasst.