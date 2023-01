Nachdem das ZDF bereits zu Jahresbeginn angekündigt hat, seine Event-Serie "Der Schwarm" ab dem 6. März ausstrahlen zu wollen, steht nun auch der exakte Sendeplan fest. Demnach wird der öffentlich-rechtliche Sender die acht Folgen der ersten Staffel an vier Abenden in Folge senden. Zu sehen gibt es die Verfilmung von Frank Schätzings Bestseller somit vom Montag, den 6. bis Donnerstag, den 9. März jeweils um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.

Die eigentliche TV-Premiere erfolgt allerdings schon früher - und zwar in der ZDF-Mediathek. Hier sollen jedoch nicht alle Folgen auf einmal gezeigt werden. Stattdessen stehen Mittwoch, den 22. Februar um 10:00 Uhr zunächst die ersten drei "Schwarm"-Episoden zum Abruf bereit, ehe eine Woche später drei weitere Folgen verfügbar gemacht werden. Die finalen beiden Episoden gibt es schließlich am Mittwoch, den 8. März zu sehen - also nur kurz bevor das Staffel-Finale auch im linearen Programm läuft.

Im Fokus der Geschichte steht die Frage, was passiert, wenn die Natur zurückschlägt. Die Gefahr schwimmt in diesem Fall im Meer. Die Wale vor der Küste von Vancouver Island machen Jagd auf Menschen, Muscheln blockieren Schiffsruder, mutierte Bakterien aus Hummern und Krabben lassen Menschen qualvoll sterben, aus dem Meeresboden entweichendes Methan gefährdet die Schifffahrt, Tsunamis verheeren Küstenlandschaften. Eine Handvoll internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erkennt einen größeren Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine These auf, die an den Grundfesten der menschlichen Zivilisation rüttelt: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben.

Besetzt ist die Produktion mit Leonie Benesch, Alexander Karim, Joshua Odjick, Krista Kosonen, Barbara Sukowa, Rosabell Laurenti Sellers, Cécile de France, Oliver Masucci, Eidin Jalali, Takehiro Hira, Franziska Weisz, Klaas Heufer-Umlauf und vielen weiteren. Das ZDF war federführend bei der internationalen Koproduktion, die im Rahmen der European Alliance gemeinsam mit France Télévisions, Rai, ORF, SRF, der Viaplay Group und Hulu Japan entstand. ank Doelger (Intaglio Films) und Eric Welbers (ndF International Produktion) sind Produzenten des Projekts.

Rund um die Serie wird das ZDF zahlreiche Dokus zeigen. So steht der Zweiteiler "Terra X: Schlaue Schwärme" ab dem 22. Februar in der Mediathek zur Verfügung, die TV-Ausstrahlung erfolgt am 5. und 12. März. Dazu kommt "Der Schwarm - Die Doku", die ab dem 22. Februar und 1. März online bereitsteht und am 6. und 8. März im Anschluss an die Serie im Zweiten läuft. Dazu kommen "planet b: SOS Ozean" am Dienstag, den 7. März um 22:15 Uhr sowie "Frank Schätzing - Mein Schwarm" am Donnerstag, den 9. März um 0:40 Uhr.