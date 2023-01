ProSieben hat einen Sendeplatz für sein neues Format "Mission: Job Unknown" gefunden - und anders als zunächst geplant, traut der Sender der Produktion von Redseven Entertainment doch nicht zu, am hart umkämpften Sonntagabend zu bestehen. Gezeigt werden soll der Neustart nun stattdessen ab dem 14. Februar jeweils dienstags um 20:15 Uhr.

In der neuen Reise-Show schickt ProSieben 24 Prominente in elf Ländern auf eine besondere Mission: In Zweierteams sollen sie in ihrem Bestimmungsland einem neuen Job nachgehen und Punkte sammeln. Sie wissen allerdings im Vorfeld nicht, worauf sie sich einlassen. Zum Auftakt heißt es Rumänien gegen Mexiko: Laura Karasek und Oliver Pocher treten gegen Sven Hannawald und Mario Basler an.

Während Karasek und Pocher auf einer Käse-Alm in Rumänien ihre landwirtschaftlichen Fähigkeiten zeigen müssen, versuchen sich Hannawald und Basler als Rettungsschwimmer in Mexiko. Beim Wiedersehen in Deutschland lassen die zwei Promi-Teams ihre Reise nochmal gemeinsam Revue passieren und erfahren, welches Duo die "Mission: Job Unknown" am erfolgreichsten gelöst und die meisten Punkte gesammelt hat - gewissermaßen eine Art "Kitchen Impossible" ohne Kochen. In den weiteren Folgen werden unter anderem Verona und San Diego Pooth, Thomas Hayo, Viviane Geppert, Rúrik Gíslason, Bastian Bielendorfer, Patricia Kelly und Ross Antony mit dabei sein.

Geplant war die Ausstrahlung ursprünglich für den Sonntagabend, wo ProSieben-Chef Daniel Rosemann ursprünglich "das Wochenendgefühl verlängern" wollte. Nachdem "Local Hero" im Herbst jedoch bei der Premiere völlig enttäuschte, rückte der Sender schnell wieder von diesen Plänen ab. Neben "Local Hero" und dem nun startenden "Mission: Job Unknown" sollten auch "World Most Dangerous Roads" und "Country Challenge" am Sonntagabend laufen - wann es diese nun zu sehen geben wird, steht aber nicht fest.

Sonntags versucht es ProSieben ab Mitte Februar stattdessen vorerst mit dem Quoten-Hit "Wer stiehlt mir die Show?", der zuletzt dienstags lief. Hier erfolgt die Ausstrahlung ab dem 19. Februar, also eine Woche nach dem Super Bowl (DWDL.de berichtete).