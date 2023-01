Es war Spätsommer 2014, als ProSieben die amerikanische Sitcom "How I Met Your Mother" am Mittwochabend zu Ende brachte. Die finale Episode brachte damals klar überdurchschnittliche Quoten ein. In Amerika gab es seitdem immer wieder Gedanken rund um einen Ableger, zunächst einmal kam eine solche Serie aber nicht zustande. Erst 2021 wurden die Pläne konkreter und Anfang 2022 erblickte "How I Met Your Father" das Licht der Welt, im Mutterland allerdings nicht mehr bei CBS, sondern beim Streamer Hulu. In Deutschland zog Disney+ im Juni vergangenen Jahres nach.

Nun steht fest: "How I Met Your Father" wird wie das Original im Free-TV bei ProSieben laufen. Ab dem 13. Februar wird der Sender die Serie mit Hilary Duff und Chris Lowell in tragenden Rollen montags zur besten Sendezeit ausstrahlen. Sie wird somit den Slot von "Young Sheldon" übernehmen. Duff spielt in der Sitcom Sophie, die auch nach zig Dates noch überzeugt ist, dass irgendwo auf der Welt "der Richtige" auf sie wartet.



Wie auch "How I Met Your Mother" spielt die Serie eigentlich in der Zukunft. Sophie lebt im Jahr 2050 und erzählt ihrem Sohn, wie sie "damals" seinen Vater kennenlernte. Die erste Staffel umfasst zehn Episoden. In dieser Woche debütierte in Amerika dann schon die zweite Staffel, die gleich 20 Ausgaben umfasst – ein sicheres Anzeichen dafür, dass Hulu mit dem Format zufrieden war. Produziert wird die Sitcom von 20th Television, die Idee stammt von Elizabeth Berger und Isaac Aptaker.