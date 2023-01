Etwas mehr als 21 Jahre ist es her, dass der in diesen Tagen 30 Jahre alte Sender Vox mit "CSI" einen seiner größten Serienerfolge ins Programm nahm. Weil die Spurensicherer aus Las Vegas schnell starke Quoten einfuhren, wechselte die Serie im Verlauf rüber zum größeren RTL, ebenso wie der Ableger aus Miami. Nur das New Yorker-Spin-Off verblieb bei Vox. Nun, im Jahr 2023, steht das Comeback von Sara Sidle (Jorja Fox) und Gil Grissom (William Petersen) an. In einer frischen Staffel, die sich an einem Fall abarbeitet, kehren die beiden zurück und wollen mit neuesten forensischen Methoden Wahrheiten ans Licht bringen.