am 26.01.2023 - 17:42 Uhr

Wie geht's weiter mit Waystar Royco, wo der Verkauf an Tech-Visionär Lukas Matsson durch Firmenpatriarch Logan Roy immer näher rückt? Und wo finden sich dessen vier erwachsene Kinder Kendall, Siobhan, Roman und Connor künftig wieder. Und finden sie doch noch eine Möglichkeit, den Verkauf zu verhindern? All diese Fragen werden in der vierten Staffel der HBO-Serie "Succession" beantwortet.

Dort wurde nun der 26. März als Starttermin für die neuen Folgen verraten. Und auch ein Deutschland-Start steht bereits fest: Sky beginnt am 11. April mit der Ausstrahlung der neuen Staffel. neue Folgen gibt's dann immer dienstags um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic zu sehen, zudem stehen sie ab diesem Zeitpunkt bei Sky Q und dem Streamingdienst Wow zur Verfügung.

Die ersten drei Staffeln von "Succession" wurden insgesamt 48 mal für den Emmy nominiert und mit 13 Preisen ausgezeichnet, darunter als beste Dramaserie für die Staffeln zwei und drei. Staffel drei wurde bei den SAG Awards für das beste Drama-Ensemble ausgezeichnet und räumte auch bei den Writers Guild Awards, Directors Guild Awards und Producers Guild Awards etliche Preise ab.