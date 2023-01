Es ist erst knapp zweieinhalb Monate her, dass Christian Scherpe sich im Finale des "DAZN & Indeed Draft", mit dem der Sport-Streamingdienst nach Kommentatoren-Nachwuchs gesucht hatte, durchsetzen konnte. Da er im Rahmen seines Studiums ein Semester im Ausland verbrachte, hatte er seinen ersten Einsatz am DAZN-Mikro dann Ende Dezember in Sevilla. Nun ist Scherpe im Alter von nur 24 Jahren gestorben. Zu den Umständen seines Todes gibt es keine Informationen.

