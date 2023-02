Am Tag nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien haben ARD und ZDF für den Abend erneut Sondersendungen im Anschluss an ihre Hauptnachrichten in Aussicht gestellt. So gibt es ab 19:25 Uhr zunächst ein "ZDF spezial" zu sehen, in dem Moderator Ralph Szepanski über die Such- und Rettungsmaßnahmen berichtet.

Das Erste nimmt unterdessen um 20:15 Uhr wieder einen "Brennpunkt" ins Programm, dessen Moderation diesmal Ute Brucker übernimmt. Hier will man unter anderem der Frage nachgehen, ob die Hilfe angekommt und wie verzweifelt die Lage auch angesichts der Kaltfront ist, die über den betroffenen Gebieten heranzieht.

Durch die Sondersendungen verschiebt sich das weitere Programm: Die "ZDFzeit"-Dokumentation "Prinz und Rebell - Harry gegen das Königshaus" beginnt erst um 20:30 Uhr, "Frontal" läuft in einer auf 30 Minuten verkürzten Version ab 21:15 Uhr. Im Ersten beginnt die Berichterstattung zum DFB-Pokal ebenfalls 15 Minuten später als ursprünglich geplant.

RTL wird unterdessen am Dienstagabend nicht erneut eine Sondersendung zum Erdbeben ins Programm nehmen. ProSieben und Sat.1 hatten schon am Montag darauf verzichtet, ihr Programm in der Primetime zu ändern.