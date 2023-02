Rund 3,8 Millionen Menschen sahen am Freitagabend im Bayerischen Fernsehen die "Fastnacht in Franken" – im BR-Sendegebiet lagen die Quoten sogar bei etwas mehr als 50 Prozent. Am Samstagabend nun wiederholte der BR den Spaß nochmals zur Primetime und sicherte sich abermals beeindruckende Zahlen. Im Schnitt kam der Aufguss auf 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach einem Gesamtmarktanteil in Höhe von 6,3 Prozent. Zum Vergleich: Sat.1, das ab 20:15 Uhr auf einen "Harry Potter"-Film setzte, erreichte damit 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Joko und Klaas kamen bei ProSieben auf rund 0,94 Millionen. Die "Fastnacht in Franken" war freilich eher etwas für das ältere Publikum: Nur etwa 150.000 Zusehende waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, aber selbst in dieser Gruppe sicherte sich die Wiederholung landesweit knapp drei Prozent.

Mit im Schnitt 3,2 Prozent Tagesmarktanteil kam der öffentlich-rechtliche Sender aus Bayern als Siebter ins Ziel. Bei den 14- bis 49-Jährigen entfielen 1,5 Prozent der Nutzung auf den BR. Der SWR sicherte sich indes 2,3 Prozent Tagesmarktanteil bei Allen. Und Das Erste? Mit 10,9 Prozent landete der Kanal gesamt auf Platz zwei, hinter einem sehr gefragten ZDF mit 17,7 Prozent. Im Zweiten punktete nicht nur "Helen Dorn", sondern tagsüber auch Wintersport. Die ab 14:30 Uhr gezeigte Biathlon-Übertragung etwa landete bei 4,01 Millionen Fans (29,7%), zuvor hatte die Nordische Kombination bereits knapp 24 Prozent Marktanteil bei allen geholt. Gefragter als in den Wochen zuvor war indes auch die nachmittägliche Sky-Konferenz, die nicht zuletzt dank Beteiligung des FC Bayern auf diesmal 21,2 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren (Konferenz plus Einzelspiel) kam. Knapp 1,6 Millionen Menschen schalteten ein.