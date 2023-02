Moderatorin Sabine Heinrich, die Hörerinnen und Hörer von WDR 2 beispielsweise weckt und im ZDF schon für "Das große Deutschland-Quiz" vor der Kamera stand, wird für das Zweite künftig ein Factual-Format präsentieren, das im Original "The Write Offs" heißt und von ShineTV/Banijay Group kommt. In Deutschland läuft die Produktion zur Zeit unter dem Arbeitstitel "Lost for Words".

In der vierteiligen Langzeit-Dokumentation, die im Herbst 2023 ausgestrahlt werden soll, begleitet Sabine Heinrich acht Menschen, die über einen Zeitraum von vier Monaten fundierten Einzel- und Gruppenunterricht im Lesen und Schreiben erhalten. Beleuchtet werden soll in der Sendung auch, welche Gründe es für geringe Literalität gibt. In einem großen Finale präsentieren die Protagonisten ihre Fortschritte vor Familie und Freunden, heißt es im Sendugskonzept. In Aussicht gestellt wurde auch, dass "weitere Prominente" das Projekt unterstützen sollen.



Nun startet erst einmal das Casting für das Projekt, das ab Mai 2023 im Großraum Köln von der Firma Endemol Shine Germany umgesetzt werden soll. Für dieses Projekt musste das Unternehmen auch den Casting-Prozess etwas verändern. Er basiert auf Audio-Messages, Videos und einer verfügbaren Vorlese-Funktion. Die Bewerbungen können zudem telefonisch entgegengenommen werden.