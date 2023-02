Bis dato hatte Amazon Prime Video die kommende deutsche Serie "Der Greif", die auf einem Roman von Wolfgang Hohlbein fußt, für Mitte dieses Jahres in Aussicht gestellt. Mit der Veröffentlichung eines neuen, kurzen Trailers zur Serie ist nun auch der genaue Starttermin der sechsteiligen Debütstaffel bekannt. Am 26. Mai sollen auf einen Schlag alle Folgen zur Verfügung gestellt werden.

"'Der Greif' ist das wahrscheinlich ambitionierteste deutsche Fantasy-Projekt seit 'Die unendliche Geschichte'", sagte Philipp Pratt, Leiter Deutsche Originals, Ende 2021 über die Produktion von W&B Television, die in Kooperation mit DogHaus Film nach drei Jahren Vorbereitung entstand.



Jeremias Meyer ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") spielt in der Serie Mark, Lea Drinda ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") ist Becky, Zoran Pingel ("Sløborn") spielt Memo, Theo Trebs ("Oh Boy") ist Thomas. Im weiteren Ensemble spielen unter anderem Sabine Timoteo ("Ein Freund von mir"), Samirah Breuer ("One Night Off"), Armin Rohde, Thorsten Merten, Golo Euler, Fabian Busch, Flora Li Thiemann und Yuri Völsch.

Auf dem Regiestuhl nahmen Max Zähle und Sebastian Marka Platz. Neben Erol Yesilkaya sind Boris Dennulat, Senad Halilbasic und Stefanie Veith Autoren der Fantasy-Serie. Für das Production Design ist Sebastian Krawinkel verantwortlich.