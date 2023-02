Bereits seit dem 15. Februar und noch bis Ende dieser Woche berichtet das ZDF schwerpunktmäßig in zahlreichen Sendungen über den nun schon ein Jahr dauernden Krieg in der Ukraine. So befasst sich am Montagvorabend etwa ein "Wiso Spezial" mit der Frage, was der Krieg auch bei uns verändert hat. "ZDFzeit" widmet sich am Dienstag zur besten Ausstrahlungszeit der "geheimen Welt der Oligarchen". Und "Maybrit Illner" wird am Donnerstag einen besonderen Gast empfangen – nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz, der während seiner laufenden Amtszeit schon zum dritten Mal bei ihr auftritt.