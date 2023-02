Mit seinen Teilnahmen an Shows wie "Love Island" oder "Temptation Island VIP" hat sich Henrik Stoltenberg, Enkel des ehemaligen Verteidigungsministers Gerhard Stoltenberg, in Reality-Fachkreisen einen gewissen Bekanntheitswert erflirtet. Doch nun ist er Medienberichten zufolge vom Amtsgericht Köln zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt worden, weil er laut "Bild" im vorigen Jahr "Heil Hitler!" aus dem Fenster seiner Kölner Wohnung gerufen und wenige Wochen später Menschen aus dem Ausland nach einem Club-Besuch als "Scheiß Kanaken" bezeichnet haben soll.

Die verbale Entgleisung kommt Stoltenberg nun doppelt teuer zu stehen. Nach dem Urteil steht auch die Reality-Karriere des 26-Jährigen vor dem Aus. Seinen aktuellen TV-Job ist er schon mal los. Eigentlich stand Stoltenberg gerade für die von Filmpool produzierte RTL+-Realityshow "The Real Life - #nofilter" vor der Kamera, doch der Dreh mit ihm ist inzwischen abgebrochen worden, wie der Streamingdienst via Instagram mitteilte. "Weder die Vorwürfe gegen Henrik Stoltenberg noch der Gerichtstermin waren uns bis zur aktuellen Berichterstattung bekannt", hieß es am Donnerstag in dem Statement.

Und weiter: "RTL+ und Filmpool legen großen Wert auf Fairness und Toleranz und wir distanzieren uns in aller Form von diskriminierenden oder beleidigenden Äußerungen. Aus diesem Grunde haben wir den aktuellen Dreh mit Henrik Stoltenberg sofort abgebrochen." Damit nicht genug: "Außerdem haben wir entschieden, alle Folgen von 'The Real Life #nofilter', 'Love Island' und 'Temptation Island VIP, in denen Henrik Stoltenberg mitwirkt, auf RTL+ zu entfernen." Der Reality-Kandidat verschwindet damit also im RTL-Universum von der Bildfläche.

Laut "Bild" soll sich Stoltenberg vor dem Amtsgericht für die Vorfälle entschuldigt und darauf verwiesen haben, an beiden Tagen angetrunken gewesen zu sein. Er sei jedoch, so betonte er, kein Rassist.