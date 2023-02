am 24.02.2023 - 10:28 Uhr

Nach 33 Festivaljahren hört Ralf Günther beim Cologne Comedy Festival auf. Der langjährige Geschäftsführer Ralf Günther übergibt im März auf eigenen Wunsch die Leitung des Festivals an Daniela Mayer, die in den vergangenen Jahren als TV- und Radio-Redakteurin für den WDR, Deutschlandfunk und die ZDF-"heute show" gearbeitet und zahlreiche Comedy-, Kabarett- und Unterhaltungsformate entwickelt hat.

"In den Anfangstagen des Festivals stand Comedy noch in der kulturellen Nische", erinnert sich Ralf Günther. "Seit seinem Start 1991 ist es inzwischen zu einer der größten Live-Entertainment-Marken gewachsen. Das zeigt, wie wichtig und relevant Humor und Komik für unsere Gesellschaft sind. Daniela Mayer ist die bestmögliche Leiterin für die Zukunft des Festivals. Ich wünsche ihr und ihrem Team viel Erfolg." Sie selbst sagt über ihre neue Aufgabe: "Ich stürze mich mit großer Freude in diese Aufgabe. Die Vielfalt von Comedy ist für mich die Superkraft des Festivals, die ich nutzen und mit dem Team ausbauen werde."

Unter Mayers Führung soll sich das Festival, zu dem auch der Deutsche Comedypreis und die "1Live Comedy-Nächte XXL" in Köln und Oberhausen gehören, weiterentwickeln. Im vergangenen Jahr war der Comedypreis erstmals nicht im Rahmen einer TV-Gala, sondern über verschiedene Veranstaltungen während des Cologne Comedy Festivals hinweg vergeben worden.

Im Zuge der Neuaufstellung wurde am Freitag bekannt, dass Godehard Wolpers fortan Teil der Geschäftsführung der Cologne Comedy Festival GmbH wird. Er ist Managing Director und Produzent bei Brainpool TV und stößt zu Ingrid Langheld, Managing Director Banijay Live Artist Brand und langjährige Co-Geschäftsführerin bei Cologne Comedy.