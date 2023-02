Die Produktionsfirma ITV Studios Germany gründet zum 1. März die neue Unternehmensunit New Business & Commercial. Wie das Unternehmen ankündigte, sollen darin künftig alle Aktivitäten im Commercial-Bereich gebündelt und neben Branded Entertainment auch weitere neue Geschäftsfelder erschlossen werden. Geleitet wird der Bereich von Rebecca Herrmann, die bereits seit 2015 für ITV Studios Germany tätig ist und in ihrer neuen Rolle als Head of New Business & Commercial an den COO Martin Borowski berichten wird.

Zuletzt war Rebecca Herrmann bei der Produktionsfirma für die gesamte interne und externe Kommunikation des Unternehmens verantwortlich. "Ich freue mich, dass wir die Leitung der neuen Abteilung in die vertrauten Hände von Rebecca Herrmann legen dürfen", erklärte Borowski. "Sie hat seit ihrem Start bei ITV Studios Germany die Abteilung Kommunikation und Marketing stetig weiter aufgebaut und ein passioniertes Team zusammengebracht. Durch ihr breites Netzwerk und ihre fachliche Expertise lag es nahe, die neue Unit in ihre Verantwortung zu legen."

Im Gegenzug werden Victoria Rosenthal und Lukas Jahn als Directors Communications & Marketing ab sofort die Leitung des bislang von Rebecca Herrmann verantworteten Bereichs übernehmen und an Geschäftsführerin Christiane Ruff berichten. "Victoria Rosenthal und Lukas Jahn haben in der Vergangenheit stets bewiesen, wie sehr sie für unser Unternehmen und unsere Formate brennen", erklärte Ruff. "Mit ihrem umfangreichen Know-How und einem tiefen Verständnis für die Branche sind die beiden daher meine absoluten Wunsch-Kandidaten. Ich bin mir sicher, dass sie als neue Doppelspitze der Abteilung wichtige Impulse setzen und die Marke ITV Studios Germany weiter stärken werden."