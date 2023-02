Vor dem Start der neuen Formel 1-Saison am kommenden Wochenende in Bahrain ist Sky näher auf redaktionelle Planungen eingegangen. Schon bekannt war, dass sich an wesentlichen Eckpfeilern des Pay-TV-Rechteinhabers (überträgt alle 23 Rennen) nichts ändern wird. So bleibt Peter Hardenacke Moderator, Sascha Roos kommentiert. Als Experten arbeiten - mitunter im Wechsel - Ralf Schumacher, Timo Glock und Nico Rosberg, Interviewerin bleibt Sandra Baumgartner.

Erklärtes Ziel der Formel-1-Redaktion ist es jedoch, Frauen sicht- und hörbarer zu machen. So war schon bekannt geworden, dass Sandra Baumgartner – vermutlich in erster Linie freitags – als regelmäßige Co-Kommentatorin agieren soll. Dies war 2022 schon getestet worden. Baumgartner erhält mit "Hidden Heroes" zudem ein eigenes Format. In diesem soll das große Team, das hinter den Fahrern steht, in den Fokus rücken. Diese handelnden Personen seien, so Sky, dem Fan ja eher unbekannt. Abseits von Baumgartner sollen internationale Sky-Kolleginnen verstärkt auch in der deutschen Übertragung auftauchen: Namentlich sind dies Rachel Brookes, Danica Patrick und Naomi Schiff.



Auch Peter Hardenacke soll eine eigene Sendung bekommen, die derzeit auf den Arbeitstitel "30 Minuten" hört. Diese soll Raum geben für "längere, tiefgründigere Unterhaltungen in einem intimeren Setting". Besprochen werden soll Sportliches genauso wie Themen abseits der Rennstrecke. Bemerkenswert: Obwohl der Saisonstart unmittelbar bevorsteht, steht ein konkreter Sendetermin bislang ebenso wenig fest wie der finale der Titel des Formats.



In den jeweiligen Vorberichten will Sky unterdessen durch eine neue Rubrik mit Timo Glock verstärkt den Fokus auf technische Details legen – ganz früher war dafür auch der damalige Experte Marc Surer bekannt. In der kommenden Saison ist es zudem geplant, die in der Fußball-Bundesliga schon mehrfach zum Einsatz gekommene Kinderübertragung "Sky Next Generation" auf die Formel 1 zu adaptieren. Auf einem eigenen Feed sollen dann die Kinder Interviews führen, moderieren und in Beiträgen zu sehen sein. Details stehen noch aus, möglicherweise wird die Kinderübertragung im Rahmen des Budapest-Rennens Ende Juli realisiert. Dann sind in den meisten Regionen Deutschlands Sommerferien.

Rund 750.000 Menschen verfolgten die Formel-1-Live-Rennen in der zurückliegenden Saison linear bei Sky – eine Steigerung gegenüber den Jahren zuvor. Nach Angaben von Sky Deutschland soll die Hälfte 2022 dazugewonnenen Fans unter 35 Jahre alt sein, 40 Prozent der neuen Fans seien zudem Frauen. Weiterhin offen ist derweil, wie Sky mit der Verpflichtung umgeht, vier Rennen im Free-TV zu zeigen. RTL war Ende 2022 ausgestiegen. ProSiebenSat.1 hat offenbar kein Interesse, ARD/ZDF haben abgewunken. Servus TV, das zu Red Bull gehört, wollte sich "zu den Planungen" auf DWDL.de-Anfrage nicht äußern.