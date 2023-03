Es ist die erste Produktion von UFA Serial Drama für den MDR: "Irgendwas mit Medien", die im vergangenen Jahr in und um Weimar entstand, hat nun einen Starttermin in der ARD Mediathek erhalten. Die Episoden sollen ab dem 14. April verfügbar sein. Die Mockumentary will den Alltagswahnsinn junger Studierender ausloten, ihre Sorgen und Nöte behandeln und ich Themen wie Selbstüberschätzung oder Sinnsuche widmen.

Im Mittelpunkt steht Lennart (Muhshoff), selbst ernanntes Wunderkind und Überflieger, der frisch mit dem Studium begonnen hat und wieder und wieder auf Simon (Jano Kaltenbach) trifft. Simon ist Langzeitstudent und hauptsächlich genervt von Lennart. Die beiden müssen die Herausforderungen des Studiums und des Erwachsenwerdens meistern. Währenddessen wird Lennarts Fernbeziehung zu seiner Freundin Inga immer komplizierter.



Die beiden Hauptdarsteller, Muhshoff und Kaltenbach, hatten auch die Idee, entwickelten danach Format und Bücher. An der Uni, an der die Serie verortet ist, hatten beide zudem einst selbst studiert. Die beiden erklärten, ihre Serie solle sich an die richten, die mitten in ihrem Sprung oder dem Stolpern in das Erwachsenenleben stehen. "Und am Ende auch für jene, die einfach Lust haben, in die absurde Irgendwas-mit-Medien-Bubble abzutauchen. Denn ob Eltern, Freundinnen und Freunde oder Hausarzt – zu Recht fragen sich alle immer wieder, 'Was machst du da eigentlich, in deinem Medienstudium'?"