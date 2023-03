am 02.03.2023 - 11:30 Uhr

"Unsere Erde - Der Film" hat 2007 fast vier Millionen Menschen in die deutschen Kinos gelockt und auch international war die BBC-Produktion ein großer Erfolg. Es dauerte dennoch mehr als zehn Jahre, bis die Fortsetzung "Unsere Erde 2" (Original: "Earth: One amazing day") in die Kinos kam. Nun hat ntv die TV-Ausstrahlung des Dokumentarfilms, eine Produktion von BBC Earth, Earth Film Productions und SMG Pictures, angekündigt.

An Ostermontag, den 10. April, wird der Nachrichtensender, die rund eineinhalbstündige Doku zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausstrahlen. Als Off-Sprecher hören die Zuschauerinnen und Zuschauer dann übrigens Günther Jauch, der damit das deutsche Äquivalent zu Robert Redford (englische Version) und Jackie Chan (chinesische Version) ist. "Die Latte lag also ver­gleichs­wei­se hoch", sagte Jauch 2018 vor der Kino-Premiere, bezeichnete die Arbeit als Sprecher aber auch als willkommene Abwechslung.

Die Dokumentation reist einen Tag mit dem Lauf der Sonne und zeigt Berge, Täler, Städte und Dschungel rund um die Welt. Die Produzentinnen und Produzenten haben auch mit "Unsere Erde 2" atemberaubende Bilder geschaffen und zeigen unter anderem Giraffen, Schlangen und Pinguine, die sich ihrem Lebensraum angepasst haben.