am 05.03.2023 - 11:33 Uhr

Der "Tatort" mit Til Schweiger in seiner Rolle als Kriminalhauptkommissar Nick Tschiller wird auch in absehbarer Zeit nicht auf die Bildschirme zurückkehren, das hat der NDR gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt. "Wir haben noch nichts Konkretes in der Hand, aber auch keine Eile", heißt es vom Sender auf die Zukunft von Til Schweiger und "Tatort" angesprochen. Für 2023 sind aktuell jedenfalls keine Dreharbeiten geplant. "Ob es 2024 zu Dreharbeiten für einen neuen Schweiger-'Tatort' kommt, können wir derzeit nicht beantworten."

Ganz verabschieden von dem Schweiger-"Tatort" will man sich beim Sender also nicht, aktuelle Pläne scheint es aber weiterhin nicht zu geben. Ähnlich wie jetzt hatte sich der NDR auch schon in den vergangenen Jahren geäußert, wenn es um die Zukunft von Nick Tschiller ging. Die letzte neue "Tatort"-Folge mit Schweiger ist im Januar 2020 zu sehen gewesen. Mit rund siebeneinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war "Tschill Out" ein eher schwächerer "Tatort".

Überhaupt konnten die "Tatort"-Filme mit Til Schweiger nur zu Beginn überzeugen. Bei seiner Premiere 2013 erreichte der Schauspieler noch mehr als 12 Millionen Menschen, danach ging das Interesse schnell zurück. "Tschiller: Off Duty" enttäuschte an den Kinokassen schließlich völlig und auch bei der Free-TV-Ausstrahlung sahen nur etwas mehr als fünf Millionen Menschen zu. Schweiger gab später der ARD und ihrer Programmierungsstrategie die Schuld an den vergleichsweise überschaubaren Quoten.

Dass ein neuer Schweiger-"Tatort" wohl noch auf sich warten lassen wird, ließ Fahri Yardim im vergangenen Sommer bereits durchblicken. Er war in den bisherigen Filmen als Nick Tschillers Kollege Yalcin Gümer zu sehen. Mit Schweiger habe er sich ein bisschen auseinandergelebt und von den "Tatort"-Machern habe er "lange nichts mehr gehört", sagte der Schauspieler damals in einem Interview mit "spot on news". Er wird wohl noch länger warten müssen.