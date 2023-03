am 06.03.2023 - 12:43 Uhr

Nach nur einer Woche muss Sat.1 bei seiner neuen Nachmittagsshow "Volles Haus!" unfreiwillig umplanen. Wie der Privatsender am Montag mitteilte, wird Jochen Schropp die Sendung wegen eines positiven Corona-Tests nicht moderieren. Stattdessen springt Christian Wackert ein, der eigentlich das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" moderiert und in der vorigen Woche bereits in der Premieren-Ausgabe von "Volles Haus!" zu Gast war. Jasmin Wagner wird auch weiterhin als Co-Moderatorin mit dabei sein.

"Ich kenne Jochen seit Jahren aus dem 'Sat.1-Frühstücksfernsehen', ich schätze ihn sehr und wir sprechen auch abseits der Arbeit oft miteinander", sagte Wackert. "Ich wünsche Jochen eine schnelle Genesung und freue mich, dass ich ab heute mit Jasmin Wagner durch die neue Sat.1-Nachmittagsshow führen darf. Ich mag Überraschungen, denn aus Spontaneität kann viel Schönes entstehen."

© Sat.1/Willi Weber Jochen Schropp

Aus Quotensicht war die erste Woche von "Volles Haus!" für Sat.1 kein Quoten-Erfolg. Im Schnitt erreichten die fünf Ausgaben weniger als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei nur drei Prozent und damit weit unter dem Senderschnitt. Für einen Aufschwung soll an diesem Montag unter anderem Yvonne Woelke sorgen, die zuletzt abseits des Dschungelcamps mit einem angeblichen Techtelmechtel für Boulevard-Schlagzeilen gesorgt hatte. Neu ist außerdem die Dokusoap "Promi-Mitbewohner", in der Promis bei ganz normalen Familien einziehen - zum Start ist Gina-Lisa Lohfink zu sehen.