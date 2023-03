In den vergangenen Tagen ist immer wieder zu lesen gewesen, wie stark die ZDF-Serie "Der Schwarm" in der Mediathek der Mainzer läuft. Aber auch die ARD kann derzeit auf einen veritablen Online-Erfolg verweisen: Die Eventserie "Tage, die es nicht gab" läuft in der ARD-Mediathek ebenfalls richtig stark. Wie die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt am Dienstag öffentlich gemacht hat, kam die Serie in den drei Wochen seit dem Start auf mehr als neun Millionen Abrufe.

Nach DWDL.de-Informationen dürfte schon bald die Marke von 10 Millionen Abrufen geknackt werden. Wie immer muss dazu gesagt werden, dass die Online-Abrufe nicht zu vergleichen sind mit der Reichweite, die im Fernsehen ausgewiesen wird. Ein Abruf zählt etwa auch dann, wenn eine Person nach wenigen Sekunden wieder abschaltet. Für das Fernsehen werden meist Durchschnittswerte veröffentlicht.

"Tage, die es nicht gab" dürfte aber tatsächlich über alle Folgen hinweg erfolgreich unterwegs sein. Wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de mitteilt, verteilen sich die neun Millionen Abrufe "relativ homogen über die Einzelfolgen". Man kann also davon ausgehen, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer alle acht Folgen der Serie sehen bzw. gesehen haben.

Linear startete die Serie, eine Produktion von MR Film im Auftrag von ORF, MDR und der ARD-Gemeinschaftsredaktion Hauptabendserien, im Ersten mit 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, das entsprach damals 14,1 Prozent Marktanteil. Zuletzt fiel die Reichweite (ungewichtet) auf etwas unter drei Millionen. Die Entwicklung deutete bislang auf keine große Zuschauerbindung hin. Aber wieder einmal zeigt sich, dass viele Menschen Serieninhalte mittlerweile On Demand konsumieren

Daniela Mussgiller redaktionell federführend für die ARD-Gemeinschaftsredaktion Hauptabendserien, sagt: "Diese Serie zeigt, wie kraftvoll die Zusammenarbeit mit Partnern wie dem ORF für uns in der ARD sein kann. Der Zuspruch der Zuschauerinnen und Zuschauer für dieses gemeinsame Projekt über die Ländergrenzen hinweg freut uns sehr." In 'Tage, die es nicht gab' geht es sowohl um einen mysteriösen Kriminalfall wie um ein komplexes Beziehungsgeflecht. Ein dunkles Geheimnis prägt die Geschichte der vier Frauen, deren langjährige Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird. In den Hauptrollen sind Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl zu sehen.