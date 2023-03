am 07.03.2023 - 16:52 Uhr

Dass Robert Schneider künftig "Bild"-Chefredakteur werden soll, wurde schon Ende vergangenen Jahres bekannt - nur wann er sein Amt antreten würde, war bislang nicht bekannt. Und dazwischen kamen auch noch Meldungen über ein nun plötzlich vorgeschriebenes Drogenscreening bei Springer. Das hat er augenscheinlich bestanden, jedenfallswird er seinen neuen Job nun ab dem 17. April antreten, wie Johannes Boie und Claudius Seidl der Redaktion offenbarten. Johannes Boie bleibt übrigens Vorsitzender der Chefredaktion.

Bei Burda ist nun auch die Nachfolge für Robert Schneider geklärt: Zum 1. April übernehmen Franziska Reich und Georg Meck als Doppelspitze die Chefredaktion des "Focus". Franziska Reich war fast 20 Jahre für den "Stern" tätig, ehe sie 2019 als Leiterin des Politik-Ressorts zum "Focus" kam. Georg Meck kam im Oktober 2021 von der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und wurde Chefredakteur von "Focus Money".

Diesen Posten behält er unverändert auch weiterhin - was auch deswegen kein Problem ist, weil die Redaktionen von "Focus" und "Focus Money" im Wirtschaftsbereich enger zusammenarbeiten sollen und auch in Herstellung und Produktion Synergien gehoben werden sollen. Die "Focus"-Ressorts Wirtschaft, Grafik und Bild werden deshalb in München direkt bei "Focus Money" angesiedelt.

Während Meck also innerhalb der Chefredaktion vor allem für die Wirtschaftsthemen zuständig bleibt, wird sich Franziska Reich auch weiter maßgeblich um Politik kümmern. Das Ressort Agenda fällt in den Aufgabenbereich von Jörg Harlan Rohleder, der als Editorial Director auch Mitglied der Chefredaktion ist. Zugleich ist er Chefredakteur von "Focus Style", das als Lifestyle-Magazin ausgebaut werden soll.

Neu im Focus-Team ist seit 1. März Frances Uckermann als Creative Director. In gleicher Funktion arbeitete die vielfach ausgezeichnete Kreative u. a. für den „Stern“ und hat das Redesign des „Spiegel“ konzipiert. In den vergangenen zweieinhalb Jahren leitete sie das Design-Zentrum der Stadt Hamburg. Chefautor Thomas Tuma soll sich zusätzlich zu seinen Aufgaben mit der Entwicklung neuer Projekte unter der Marke "Focus" befassen. Komplettiert wird das Führungsteam durch Kolumnist Jan Fleischhauer sowie Markus Krischer, der für Planung, Koordination und Umsetzung der Sonderpublikationen verantwortlich zeichnet.