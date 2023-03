Wenige Wochen nach seinem 95. Geburtstag ist der Schauspieler Heinz Baumann gestorben. Er sei bereits am vergangenen Samstag friedlich in München eingeschlafen, teilte seine Künstleragentur im Namen der Familie mit.

Große Bekanntheit erlangte Baumann vor allem als Darsteller in Krimiserien. So ermittelte er ab 1987 in dem ZDF-Dauerbrenner "SOKO 5113" - zuerst als Hauptkommissar, später als Privatdetektiv Jürgen Südmann. Ab 1993 war er außerdem in der ARD-Serie "Adelheid und ihre Mörder" zu sehen. An der Seite von Evelyn Hamann spielte er den etwas trotteligen Hauptkommissar Ewald Strobel, der ohne seine Sekretärin Adelheid beim Lösen der Kriminalfälle aufgeschmissen gewesen wäre. Für diese Rolle wurde Baumann im Jahr 2002 mit dem Bayerischen Fernsehpreis geehrt.

Abseits davon stand er auch für viele weitere Krimiserien in Episodenhauptrollen vor der Kamera. Seine Karriere begann jedoch zunächst als Theaterschauspieler an vielen deutschen Bühnen. 1960 stand er schließlich erstmals vor der Kamera.