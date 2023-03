Mit der dritten Staffel wird die von W&B Television umgesetzte Sky-Serie "Der Pass" zu Ende gehen. Erneut in den Hauptrollen der acht anstehenden Episoden sind Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek zu sehen. Sky hat nun mitgeteilt, dass der Startschuss der dritten Staffel am 4. Mai 2023 um 20:15 Uhr auf Sky One (und natürlich auf Abruf) erfolgen soll. Zum Anfang gibt es eine Doppelfolge, ab dem 11. Mai wird der Sender immer eine Episode pro Woche veröffentlichen.

Gegenüber den ersten beiden Staffeln kommt es aber durchaus zu Änderungen. Für Zuschauerinnen und Zuschauer sichtbar ist, dass die kommenden Episoden nicht mehr im Winter, sondern im Sommer spielen. Hinter den Kulissen sind die kreativen Köpfe Cyril Boss und Philipp Stennert, die bisher für Buch und Regie zuständig waren, sind nicht mehr an Bord gewesen. Die Drehbücher haben Christopher Schier, Senad Halilbasic und Robert Buchschwenter geschrieben. Die Regie übernahmen Christopher Schier sowie Thomas W. Kiennast . Kiennast arbeitete zudem an der Kamera.



Inhaltlich führen Ereignisse die inzwischen verfeindeten Ellie Stocker und Gedeon Winter ein letztes Mal zusammen. In der Grenzregion von Deutschland und Österreich kommt es auch diesmal wieder zu einer Mordserie, die Hintergründe bleiben für die Ermittelnden aber im Dunkeln. Ellie und Gedeon verlange dieser Fall, so heißt es in einer Sky-Beschreibung, "alles ab" und konfrontiere sie obendrein auch mit ihrer eigenen Geschichte.

Während sich Gedeon auf die Suche nach dem Peiniger aus seiner Kindheit macht, versucht Elli allen Widerständen zum Trotz, Gedeon der Korruption zu überführen, um die Wahrheit über den Mord an ihrer Kollegin Yela Antic ans Licht zu bringen. Johannes Zirner, Martin Feifel, Lucas Gregorowicz, Frederic Linkemann, Felix Kammerer, August Diehl und weitere gehören dem Cast der finalen "Der Pass"-Staffel an.