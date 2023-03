Sechs Jahre nach dem Start von "Deutschland3000" auf Instagram und Facebook bekommt das Politikformat von funk einen weiteren Ableger, von dem sich die ARD eine Stärkung ihrer Mediathek erhofft. Dort wird schon in der kommenden Woche ein neuer Talk mit der Journalistin Eva Schulz unter dem Titel "Deutschland3000 - Die Woche" zu sehen sein. Jeweils donnerstags erscheint eine neue Folge der Sendung, die der SWR in Zusammenarbeit mit LaboM produziert.

Bei "Deutschland3000 - Die Woche" spricht Eva Schulz mit zwei informierten, meinungsstarken Gästen über relevante Themen der vergangenen sieben Tage - "in lockerer Atmosphäre", wie es heißt. Der SWR verspricht "tiefe Recherchen, gute Fragen und überraschende Perspektiven". Die neue Show soll dabei helfen, Zusammenhänge zu verstehen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Aufgelockert wird der Talk durch Spielelemente, Rubriken und Input aus der Community.

"Bei mir treffen sich die klügsten Köpfe unserer Generation, um im schnelllebigen News-Geschehen einen Moment innezuhalten und zu sortieren, was gerade in Deutschland und der Welt passiert. Gib uns 'ne gute halbe Stunde - danach bist du schlauer", sagt Eva Schulz über die neue Sendung deren Gäste sich unterscheiden soll von den Runden bekannter TV-Talkshows. "Wir finden unsere Gäste in unseren Feeds. Bei uns sitzt Influencerin neben Journalist, Podcasterin neben Comedian. Viele von ihnen wird man in klassischen Talkshows noch nicht gesehen haben. Durch 'Deutschland3000' wird Talk in Deutschland jünger und diverser", so Schulz.

Das Politikformat "Deutschland3000" startete bereits 2017, ehe zwei Jahre später mit "Deutschland3000 – 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" ein Podcast hinzukam, in dem sie Interviews mit prominenten Persönlichkeiten von Pop bis Politik führt.