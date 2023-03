Die Halbschwester aus Grünwald bereitet RTL Deutschland Kopfschmerzen: Einige Stunden nach der Ankündigung von RTLzwei, eine neue Dokusoap mit Michael Wendler und Laura Müller produzieren lassen zu wollen, stellt das Kölner Unternehmen via Twitter klar: „Die Michael Wendler Doku-Soap von RTLzwei wird weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar sein.“ Eine Sprecherin bestätigt die Haltung am Abend dann auch nochmal auf DWDL-Nachfrage. Man kann sagen: Klare Kante aus Deutz, wo man das eigene Theater mit Michael Wendler nicht vergessen hat.

Im Oktober 2020 outete sich Michael Wendler mit einem obskuren Video auf Instagram als Corona-Leugner, verbreitete Verschwörungstheorien und erklärte seinen sofortigen Ausstieg bei „DSDS“. Da die Castings der Staffel schon abgedreht waren, plante RTL diese zunächst wie geplant auszustrahlen, doch als Wendler Stunden vorm Staffelstart von „DSDS“ im Januar 2021 einen unsäglichen KZ-Vergleich anstellte, kündigte der Sender in Eile an, ihm keine weitere Bühne mehr geben zu wollen. So wurde Wendler sichtbar kurzfristig aus der Sendung herausgeschnitten und alle anderen Sendungen mit seiner Beteiligung bei TVnow (heute RTL+) offline genommen.

An dieser Haltung hat sich bei RTL Deutschland nichts geändert, auch weil man sich in Köln-Deutz an die Wertlosigkeit von Wendlers Beteuerungen und vermeintlichen Einsichten noch sehr gut erinnern kann. Denn zwischen Corona-Leugnung im Oktober 2020 und seinem ersten KZ-Vergleich im Januar 2021 veröffentlichte Michael Wendler im November 2020 zwar eine Entschuldigung, in der er sich von seinem ersten obskuren Video distanzierte - doch nachweislich nichts davon ernst meinte.

Für RTLzwei ist die Abfuhr aus Köln durchaus ein wirtschaftliches Problem. Der Sender aus Grünwald, an dem die RTL Group nur 35,9 Prozent der Anteile hält, nutzt für die weitere Verbreitung seiner Inhalte die von RTL Deutschland betriebene Streamingplattform RTL+ und wird für die Nutzung von RTLzwei-Inhalten vergütet. „Da ein nicht ganz unerheblicher Anteil der Nutzung von RTL+ auf Formate von RTLzwei entfällt, ist dieser Umsatzanteil sehr attraktiv. Das ist ein wesentlicher Beitrag zu unserem Geschäftsergebnis“, erklärte RTLzwei-Geschäftsführer Andreas Bartl erst vor zwei Wochen im DWDL.de-Interview.

Die Weigerung von RTL Deutschland, das von Rainer Laux Productions und EndemolShine Germany produzierte Format bei RTL+ zu veröffentlichen, raubt dem Format einen Teil der eingeplanten Refinanzierung und das in ohnehin schon angespannten Zeiten. Es ist nicht die einzige Hiobsbotschaft nach der Ankündigung des Projekts: In der Belegschaft von Sender und Produktionsfirma wächst, wie DWDL im Laufe des Tages mitbekam, der Unmut über die allzu leichtfertige Rehabilitierung von Michael Wendler durch das geplante Dokusoap-Projekt.