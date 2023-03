am 17.03.2023 - 11:24 Uhr

Rund um das 60-jährige Senderjubiläum wird das ZDF eine alte Fernsehtradition wieder aufleben lassen - zumindest für eine Woche. Vom Sonntag, den 26. März bis Samstag, den 1. April wird der Mainzer Sender gegen 20:14 Uhr auf prominente Programmansagerinnen und -ansager setzen.

Sieben bekannte Köpfe haben sich dieses TV-Element der Vergangenheit vorgenommen und zu einem ganz eigenen Stück gemacht: Sarah Bosetti, Jan Böhmermann, Rudi Cerne, Martina Hill, Mai Thi Nguyen-Kim, Jana Pareigis und Riccardo Simonetti stimmen die Zuschauerinnen und Zuschauer an jeweils einem Wochentag individuell auf die ZDF-Primetime ein.

Unterdessen hat das ZDF nun auch Details zur "Show der Shows" bekanntgegeben, mit der der Sender am 1. April um 20:15 Uhr seinen Geburtstag auf der großen Bühne zelebrieren will. Gespielt werden an diesem Abend "Der große Preis", "Dalli, Dalli", "1, 2 oder 3", die "ZDF-Hitparade" und "Wetten, dass..?". Wer die jeweilige Show moderiert und die Gäste durch den Abend führt, bleibt zwar bis zum Schluss geheim, doch mit Oliver Welke, Dunja Hayali, Riccardo Simonetti, Giovanni Zarrella, Tommi Schmitt, Katrin Müller-Hohenstein, Horst Lichter und Andrea Kiewel stehen nun zumindest schon mal die Kandidatinnen und Kandidaten fest. Johannes B. Kerner begleitet die Show als Kommentator.

Auch abseits der "Show der Shows" wird das ZDF im Programm seinen Geburtstag feiern - etwa mit einer "ZDFzeit"-Dokumentation, die auf sechs Jahrzehnte TV-Comedy blickt, einer Sonderausgabe von "Bares für Rares" sowie gleich mehreren "langen Nächten".