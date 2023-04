Nach dem Erfolg von "How to sell drugs online (fast)" sollte "Pauline" und "King of Stonks" eigentlich die nächste Serie werden, die bildundtonfabrik für Netflix produziert. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Nur wenige Wochen vor dem Drehstart entschied sich der Streamingdienst im vorigen Jahr gegen das Projekt - und sorgte dabei nicht nur beim Team der Kölner Produktionsfirma, aber auch darüber hinaus in der Branche für Verwunderung (DWDL.de berichtete).

Die Folge: Mehrere Dutzend dafür von der btf verpflichteten Kreativen verloren damit überraschend ihren Job bei der Serienproduktion. Die Gründe für das plötzliche Aus lägen "in der strategischen Ausrichtung unseres Serienslates in Deutschland und haben nichts mit der Qualität des Projektes zu tun", erklärte eine Netflix-Sprecherin im Juni - und machte "Pauline" somit ganz nebenbei schmackhaft für die Konkurrenz. Die hat nun zugeschlagen. Ganz konkret wird die btf-Serie nämlich bei Disney+ eine neue Heimat finden, wie der Streamingdienst gegenüber DWDL.de bestätigte.

Demnach fiel bereits Ende Februar die erste Klappe für die Produktion, hinter der Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann als Executive Producers stehen. Bei einem gemeinsam mit den deutschen Disney-Verantwortlichen entstandenen Foto trug Käßbohrer demonstrativ ein Sweatshirt mit Minny Mouse - es ist wohl als stiller Gruß an Netflix zu werten, dass es sich auch mit dem Konkurrenten zusammenarbeiten lässt. "Die Serie 'Pauline' war und ist uns schon lange ein Herzensprojekt", erklärten Käßbohrer und Murmann. "Wir freuen uns, dass Disney+ diese Coming-of-Age-Geschichte genauso liebt wie wir und nun die Dreharbeiten mit diesem fantastischen Cast und diesem herausragenden Team gestartet sind."

"Neuer Twist mit coolem Look"

Benjamina Mirnik-Voges, Vice President Original Productions der Disney Company in Deutschland, Österreich und der Schweiz: "Für unseren Service sind wir stets auf der Suche nach frischen, kreativen Stimmen und neuen Blickwinkeln aus Deutschland – und sind auf das einzigartige Projekt 'Pauline' der bekannten Producer Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann gestoßen. Die Serie gibt dem Mystery-Romance-Genre einen neuen Twist mit einem coolen Look in einer spannenden VFX-Welt. Wir sind sehr glücklich darüber, dass 'Pauline' bei Disney+ ein zu Hause gefunden hat."

Die Serie erzählt die Geschichte der 18-jährigen Pauline, die von einem One-Night-Stand unbeabsichtigt schwanger wird. Zu Schulstress, der Klimakatastrophe und dem Untergang der Gesellschaft - besser bekannt als Social Media - kommt für sie also noch ein weiteres Problem dazu. Was sie dabei überhaupt nicht gebrauchen kann, sind Gefühle, schon gar nicht für ihren One-Night-Stand Lukas, der, wie sich herausstellt, der leibhaftige Teufel ist. Als wäre ein im eigenen Körper heranwachsender Mensch nicht schon Herausforderung genug, stellt sich jetzt auch noch heraus, dass die Schwangerschaft bei Pauline übernatürliche Fähigkeiten hervorruft.

© Disney2023 / Ben Knabe Serien-Cast: Ludger Bökelmann, Sira-Anna Faal, Andrea Sawatzki und Dimitrij Schaad.

Die Rolle der Protagonistin Pauline übernimmt Sira-Anna Faal ("Druck", "Berlin Nobody"), Teufel Lukas wird gespielt von Ludger Bökelmann ("Die Discounter", "Der vermessene Mensch"), in die Rolle von Paulines bestem Freund Tony schlüpft Lukas von Horbatschewsky ("Druck", "Kroymann") und die zielstrebige Britta wird von Johanna Hens ("Inventing Anna") verkörpert. In weiteren Rollen sind unter anderem Andrea Sawatzki ("Freibad", "Tatort"), Dimitrij Schaad ("Die Känguru-Verschwörung"), Amira Ghazalla ("The Baby") sowie Nikeata Thompson ("How to Dad") zu sehen.

Als Headautor konnte Sebastian Colley gewonnen werden. Unter der Regie von Arabella Bartsch, Alma Buddecke und Facundo Scalerandi wird in Köln und Düsseldorf gedreht. Für die Kamera zeichnen indes Tobias Koppe ("Druck", "Kleo") und Borris Kehl ("How to Sell Drugs Online (Fast)") verantwortlich, die Drehbücher stammen aus der Feder von Sebastian Colley ("Buba", "How to Sell Drugs Online (Fast)"), Alma Buddecke, Elena Lyubarskaya und Sophie Yukiko Hasters. Gefördert wird die sechsteilige Miniserie vom German Motion Picture Fund. Wann genau die Ausstrahlung erfolgen wird, ist noch nicht bekannt.