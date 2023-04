"Star Trek" und "Star Wars" gehören zu den erfolgreichen Filmreihen aller Zeiten. Noch etwas eint sie: Beide werden in einer "Inside"-Dokumentationsreihe näher beleuchtet. Ende 2021 war es, als Bastian Pastewka in "Inside Star Trek" bei ProSieben Maxx mehr über die Sternenflotte verriet – "Inside Star Trek" ist der deutsche Name der Doku-Produktion "Center Seat - 55 years of Star Trek". Die Erstausstrahlungen bescherten dem Sender damals teils mehr als drei Prozent Marktanteil – die Episoden wurden bis heute zudem etliche Male linear wiederholt.

Noch für 2023 sind zudem weitere "Inside"-Staffeln angekündigt. Eine davon soll sich mit einer Fernsehserie befassen, wie die keine andere zu ProSieben gehört. "Die Simpsons". Details zu "Inside Die Simpsons" liegen aber aktuell noch nicht vor. Eine andere Staffel dreht sich dann um eine etwas neuere Filmreihe, die aber in den vergangenen Jahren ebenfalls für reichlich Schlagzeilen gesorgt hat: "Fast & Furious".