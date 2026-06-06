Mit seinem Halbfinal-Sieg gegen Jakub Mensik hat Alexander Zverev bei Eurosport 1 am Freitagnachmittag für Spitzen-Quoten gesorgt und sogar die Millionen-Marke geknackt. Durchschnittlich 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten über mehr als drei Stunden hinweg die Live-Übertragung der French Open aus Paris, sodass der Sender schon beim Gesamtpublikum einen hervorragenden Marktanteil von 12,4 Prozent verbuchte. Gegenüber dem am Dienstag übertragenen Viertelfinale konnte Eurosport die Reichweite damit noch einmal um 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ausbauen.

Besonders stark lief es für Zverev daneben einmal mehr in der Zielgruppe: Dort ging Eurosport am Nachmittag mit 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie 17,6 Prozent Marktanteil erneut als Marktführer hervor. Und damit nicht genug: Im weiteren Verlauf überzeugte schließlich auch noch die Analyse bei "Matchball Becker" mit einem Marktanteil von 9,1 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Ob solche Werte am Sonntag beim Finale noch einmal drin sind, wenn parallel auch Nitro in die Übertragung einsteigen wird, bleibt indes abzuwarten.

Am Freitag sorgten die French Open aber schon mal dafür, dass Eurosport 1 in die Top 10 der deutschen Sender vordrang: Mit einem sehr guten Marktanteil von 2,9 Prozent reichte es letztlich für einen beachtlichen neunten Rang in der klassischen Zielgruppe. Nicht minder bemerkenswert: Mit Zverevs Halbfinale erreichte Eurosport 1 mehr junge Menschen als jede Sendung von ProSieben oder Sat.1, wenngleich zumindest ProSieben ebenfalls am Nachmittag überzeugte. Dort trieb "The Big Bang Theory" den Marktanteil auf bis zu 14,8 Prozent.

In Sat.1 wiederum bleibt der Vorabend auch nach dem Start von "Frieda - Mit Feuer und Flamme" eine Baustelle. Zum Ende der ersten Woche, in der immerhin bis zu 4,4 Prozent Marktanteil drin waren, setzte es gleich zwei Tiefstwerte: So erreichte die neue Dailysoap um 18:00 Uhr insgesamt gerade einmal 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zunächst bei nur 1,8 Prozent, ehe es mit einer weiteren Folge sogar auf desolate 0,9 Prozent nach unten ging - eine Flughöhe, die man zuletzt bereits von "Ein Hof zum Verlieben" gewohnt war.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;