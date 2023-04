am 06.04.2023 - 11:40 Uhr

"Die Conners" ist lange nicht im deutschen Fernsehen zu sehen gewesen, bald sollen neue Folgen aber bei Sky Comedy zu sehen sein. Wie der Pay-TV-Sender bereits vor einigen Tagen ankündigte, will man Staffel drei, die hierzulande bis jetzt noch nicht zu sehen war, ab dem 4. Mai zur besten Sendezeit ausstrahlen. Dabei will man gleich neun Folgen am Stück zeigen, eine Woche später gibt es sogar zehn Episoden zu sehen.

Das Staffelfinale des dritten Durchlaufs findet denn schließlich am 18. Mai um 20:15 Uhr statt. Und danach geht es nahtlos weiter mit den neuen Folgen der vierten Staffel, die in den USA bereits seit Herbst 2021 zu sehen waren. Im Ursprungsland der Serie ist man bereits bei Staffel fünf angekommen.

Von Staffel vier gibt es am 18. Mai zunächst neun frische Folgen zu sehen, eine Woche später folgen die restlichen elf Episoden. Damit hat man diese Staffel innerhalb von nur einer Woche durchgebracht. Inhaltlich dreht sich zum Start in die neue Staffel alles um die bevorstehende Hochzeit von Dan und Louise, die von den Conners organisiert wird. Unterdessen machen der Familie weiterhin die Auswirkungen der Pandemie und in die Brüche gegangene Beziehungen zu schaffen.

Fans der Serie mussten sich hierzulande lange auf die neuen Staffeln gedulden. Staffel eins und zwei liefen 2018, 2019 und 2020 noch vergleichsweise kurz nach der US-Premiere. Die Conners" ging einst auf dem sehr kurzlebigen "Roseanne"-Comeback hervor. Die Serie wurde trotz starker Quoten eingestellt, weil sich Hauptdarstellerin Roseanne Barr rassistisch auf Twitter äußerte. Mit dem Rest des Casts machte ABC allerdings weiter. Und so ging "Die Conners" nur wenige Monate nach dem "Roseanne"-Aus auf Sendung. Die Quoten waren zwar nicht mehr so hoch wie mit der umstrittenen Schauspielerin, aber dennoch hoch genug, um die Serie mehrmals zu verlängern. Die Bestätigung für eine neue, sechste Staffel, steht aktuell noch aus.