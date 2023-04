ARD und ZDF integrieren Kika-Produktionen ab sofort in ihre beiden Mediatheken. Die technische Integration von Sendungen wie "Kikaninchen", "Die Schlümpfe" oder "Kika Live" ermögliche Nutzerinnen und Nutzern nun breitere Zugriffsmöglichkeiten, teilten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender mit. Die Inhalte sind auf den Startseiten der geschützten Kinderbereiche und über die Suchfunktion zu finden.

© KiKa / Carlo Bansini Astrid Plenk

"Die Implementierung von Kika in den Mediatheken von ARD und ZDF ist ein starkes Bekenntnis zur gemeinsamen Marke, die es im Sinne der Kinder weiter zu stärken gilt", sagte MDR-Intendantin Karola Wille. Und ZDF-Intendant Norbert Himmler betonte: "Wir freuen uns, dass wir mit der Integration der Kika-Inhalte jungen Familien nun ein noch vielfältigeres Angebot in der ZDF-Mediathek bieten können."

ARD und ZDF sehen in der Integrierung "einen weiteren Schritt in Richtung eines gemeinsamen Streaming-Netzwerks", wie es heißt. Zusätzlich soll im Laufe des Jahres das Online-Angebot für Kinder und junge Eltern noch einmal ausgebaut werden: Dann sollen ARD-Kinderinhalte ebenso in der ZDF-Mediathek zu finden sein wie ZDF-Kinderinhalte in der ARD-Mediathek.