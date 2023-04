am 12.04.2023 - 13:54 Uhr

Das nächste ZDFneo-Original steht in den Startlöchern. Noch bis Anfang Juni sollen in Berlin sechs Episoden einer neuen Serie rund um Habammen entstehen. "Push" ist eine Produktion aus dem Hause Bantry Bay, Jochen Cremer arbeitet als Produzent. Regie führen Katja Benrath und Mia Maariel Meyer nach den Drehbüchern von Headautorin Luisa Hardenberg und Anne Katharina Roicke. Thematisch geht's um geplatzte Fruchtblasen, Babys in Beckenendlage und auch um Wehen, die zu früh einsetzen.

Die Hauptrollen spielen Mariam Hage, Lydia Lehmann und Anna Schudt. Sie mimen die drei Hebammen Nalan, Greta und Anna - in deren Joballtag ist Ausnahmezustand ganz normal. Nun sehen sie sich sogar mit einer Klage konfrontiert, denn einige Monate zuvor soll es bei einer Geburt zu einem Behandlungsfehler gekommen sein – bei einem Kind wurde eine Hirnschädigung diagnostiziert. Nalan plagen zudem auch eigene Sorgen – sie wünscht sich so sehr ein eigenes Kind, bisher vergeblich…

Tangermünde wird "Herzkino"-Schauplatz

Bis Mitte Juni befindet sich zudem ein neues Format für den ZDF-"Herzkino"-Sendeplatz, also Sonntag um 20:15 Uhr, in Produktion. Nach dem Drehbuch von Birgit Maiwald und Antje Huhs inszeniert Regisseur Wolfgang Eißler ein neues Medical-Reihe namens "Mit Herz und Holly". Milena Maitz und Nikola Bock sind die Produzentinnen von studio.TV.film.