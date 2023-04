Ungewöhnlicher Ort für eine Nachrichtensendung: Die "Tagesthemen" verlassen am Freitag das Hamburger Studio und werden stattdessen live vom Gelände des Atomkraftwerks Isar 2 gesendet. Das hat der Bayerische Rundfunk mitgeteilt. Hintergrund ist die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland.

Geplant ist eine auf 45 Minuten verlängerte Sendung, die ab 22:15 Uhr von Ingo Zamperoni im Ersten präsentiert wird. Er ist auch zusammen mit Reporter Philip Kuntschner in einer Reportage zu sehen, in der exklusive Bilder aus und Eindrücke aus dem Inneren des Kraftwerks gezeigt werden. Geplant sind darüber hinaus Interviews mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der Grünen-Chefin Ricarda Lang sowie mit dem Leiter des Atomkraftwerks Isar 2, Carsten Müller.

"Mit den 'Tagesthemen' vor Ort zu sein, ist für uns immer etwas Besonderes. In diesem Fall aber nicht nur, weil es unsere gewohnten Abläufe unterbricht und unserem Publikum neue Perspektiven bietet, sondern weil es auch um eine sehr spezielle Location geht", so Zamperoni. "Wir konnten bei Isar 2 noch einmal einen exklusiven Einblick in den laufenden Betrieb dieser so hochkomplexen Technologie erhalten. Das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung."